Președintele Ucrainei a facut publica o declarație privind proprietatea, veniturile și cheltuielile sale pentru anul 2023. Actul poate fi ușor gasit pe site-ul președinției. Conform documentului urcat pe site-ul președenției, veniturile președintelui și ale membrilor familiei sale in 2023 au fost de 12.423.000 de grivne, echivalentul a aproximativ 294.000 de euro. Cea mai mare parte din […]