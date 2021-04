Stiri pe aceeasi tema

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi in Europa a scazut cu 20,3% in februarie, la 850.170, din cauza restrictiilor impuse pentru oprirea raspandirii pandemiei de coronavirus (Covid-19), in timp ce Romania a raportat un declin de 21,9%, arata datele publicate miercuri de Asociatia Constructorilor…

- Pana la 16,3 milioane de tone de dioxid de carbon echivalente de gaze refrigerante cu efect de sera (HFC) in vrac au fost introduse ilegal pe piața europeana in ultimii ani, conform raportului Agenției de Investigare a Mediului (EIA), un ONG internațional. Aceasta valoare reprezinta cu 16% peste cota…

- "Pentru al doilea an consecutiv, Patria Bank raporteaza profit si reuseste sa imbunatateasca rata fondurilor proprii totale cu peste 350 puncte procentuale in 2020, confirmand evolutia pozitiva inregistrata in anii precedenti. Profitul net al anului 2020 este in valoare de 2,8 milioane lei, fiind influentat…

- Institutul National de Sanatate Publica lucreaza la trei scenarii care ar putea fi aplicabile in curand in funcție de evoluția epidemiei de coronavirus in Romania. Cel mai negru scenariu pe care specialiștii INSP il iau in calcul este acela potrivit caruia, pana pe 20 martie, numarul zilnic al cazurilor…

- Producatorul roman de medicamente Biofarm (simbol bursier BIO) a ajuns in 2020 la o cifra de afaceri de 218 milioane de lei, cu 8% mai mare comparativ cu 2019. Totodata, nivelul EBITDA al companiei a inregistrat o creștere de 9%, ajungand la valoarea de 75 milioane de lei. Cota de piața Biofarm a crescut…

- Siemens Energy anunta concedieri masive pentru a-si majora profitul. Compania are mii de angajați in Romania Siemens Energy, compania scindata din conglomeratul german industrial Siemens, a anuntat marti ca pana in 2025 va renunta la 7.800 de angajati, sau 8,5% din forta sa de munca, pentru a-si…

- ”Datele actualizate ale raportului Media Fact Book, realizat de agentia Initiative, estimeaza ca piata de media din Romania a scazut cu 2,7% in 2020, pana la valoarea de 467 milioane de euro. In 2021, este asteptata o revenire de 4%, pana la valoarea de 485 milioane de euro, sustinuta in mod special…