Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele BCR in trimestrul I 2018: creștere de peste 50% a producției noi de credite retail, digitalizare accelerata, rata NPL a scazut la 7,2%, profit net de 252,7 milioane lei Rezumat: • Cu un rezultat operational in creștere, 371,7 milioane RON (79,9 milioane EUR), și evoluții bune pe toate…

- Fenomenul de imbatranire demografica s-a accentuat, la 1 ianuarie 2018 populatia varstnica de 65 ani si peste depasind cu 350 mii persoane populatia tanara de 0-14 ani, 3,614 milioane fata de 3,264 milioane persoane anul trecut. Indicele de imbatranire demografica a crescut de la 107,9 (la 1 ianuarie…

- Exploziile, incendiile si accidentele rutiere in strainatate au fost principalele cauze pentru cele mai mari daune platite de Omniasig Vienna Insurance Group in 2017, valoarea totala a despagubirilor platite de companie, pe toate segmentele, fiind de circa 626 milioane lei, in crestere cu…

- Romania a inregistrat un deficit bugetar de 2,9% din PIB in 2017 si o pondere a datoriei publice in PIB de 35%, printre cele mai scazute din Uniunea Europeana, potrivit datelor publicate luni de biroul european de statistica, Eurostat.Astfel, Romania a realizat in 2017 un PIB in valoare de…

- Petrom va incasa 161 de milioane de lei, adica circa 35 de milioane de euro in baza uneia dintre cele mai mari polițe de asigurare de pe piața locala. Compania petroliera este astfel despagubita pentru pierderile inregistrate in 2016 și 2017, in urma a doua avarii care au provocat intreruperea activitații…

- OMV Petrom a primit cea mai mare despagubire platita vreodata de firmele de asigurari din Romania, cu suma de de 161 de milioane de lei (35 milioane de euro). Banii vin ca urmare a a pierderilor cauzate de oprirea accidentala, din 2016 si 2017, a termocentralei de la Brazi. Compania a primit deja 25…

- In februarie 2018 Gothaer implineste 5 ani de prezenta pe piata de asigurari din Romania; • Gothaer Asigurari Reasigurari a incheiat 2017 cu o creștere de aproape 22% a primelor brute subscrise (PBS) fața de 2016; • Despagubirile platite in 2017 s-au ridicat la aproape 60 mil. lei, cu un termen…