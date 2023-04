Stiri pe aceeasi tema

- Hristos a inviat! Creștinii ortodocși sarbatoresc Invierea Domnului. Oamenii au primit Lumina Invierii lui Iisus Hristos, adusa de la Ierusalim, in bisericile din toata țara. Este cea mai mare sarbatoare a creștinatații. Echipa Digi24 va ureaza Paște fericit!

- Despre lumanarea din noaptea de Inviere se spune ca are puteri miraculoase. Este bine sa nu stingeți sau aruncați lumanarea pe care o aduceți acasa dupa slujba de Inviere. Iata ce este bine sa faceți cu ea! Lumanarea din Noaptea de Inviere reprezinta simbolul renașterii, al biruintei vietii asupra mortii…

- Astazi, creștinii au asistat la cel mai mare miracol și anume aprinderea Luminii Sfinte din Ierusalim. Patriarhul a coborat in Mormantul Sfant in aceasta dupa-amiaza, dar nu inainte de a inconjura locul de trei ori, impreuna cu alți preoți și creștini.

- Lumina Sfanta s-a aprins la Ierusalim, la Mormantul lui Iisus Hristos, sambata, la ora 14.54, in Biserica Mormantului Sfant din Ierusalim, de unde va fi trimisa in tari din intreaga lume. Cum este transportata.

- Tradiția aducerii Sfintei Lumini de la Ierusalim, inaugurata de Parintele Patriarh Daniel in anul 2009, continua și in acest an.Sfanta Lumina va fi adusa de la Ierusalim, in seara zilei de sambata, 15 aprilie 2023, de parintele arhimandrit Teofil Anastasoaie, Superiorul Așezamintelor Patriarhiei…

- Astazi, crestinii praznuiesc Intrarea Mantuitorului in Ierusalim, adica Floriile, prin participarea la Sfanta Liturghie. Floriile marcheaza rememorarea zilei in care Iisus Hristos a intrat in Ierusalim si a fost intampinat cu ramuri inmugurite.La finalul slujbei, fiecare pleaca acasa cu smicele sfintite,…

- FLORII 2023: PROGRAM liturgic la Catedrala Incoronarii din Alba Iulia. Slujbele din 6-9 aprilie și semnificații pentru credincioși Credincioșii ortodocși sarbatoresc duminica, 9 aprilie, Floriile, zi aminteste de intrarea lui Iisus in Ierusalim, unde a fost intampinat de multimi de oameni cu ramuri…

- Astazi este zi de mare sarbatoare pentru credincioșii catolici, protestanți și evanghelici din intreaga lume, sarbatoare cu o puternica incarcatura spirituala, ce semnifica intrarea Domnului nostru Iisus Hristos in Ierusalim. Sfanta Duminica a Floriilor sa fie prilej de bucurie și liniște sufleteasca…