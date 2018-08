Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,2 grade pe scara Richter s-a produs sambata dimineata in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, la o adancime de doar 10 kilometri, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP).

- Mai multe persoane au fost evacuate din propriile case, in urma unui cutremur cu magnitudinea de 5,3 grade pe scara Richter produs joi in centrul Italiei. Potrivit agenției Ansa, seismul s-a produs in jurul orei locale 20.19 (ora Romaniei, 21.19), avand epicentrul in apropierea localitații Montecilfone,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3 grade pe scara Richter a avut loc luni dupa-amiaza, in Romania. Seismul s-a produs in judetul Buzau, la o adancime de 131 de kilometri. Acesta este cel de-al doilea cutremur de luni, din tara noastra, dupa ce la ora 1.22 dimineata s-a mai produs unul, in judetul Vrancea,…

- Doua seisme moderate au zguduit Orientul Mijlociu, Duminica dimineata, inainte de ora 6:00 dimineata. Primul dintre acestea a avut o nmagnitudine de 4,6 pe Richter a fost localizat la o distanta de 182 de kilometri in Minab, localitate din Iran, potrivit USGS. Adancimea la care s-a produs…

- Un cutremur cu magnitudinea 2,7 pe scara Richter a avut loc, joi dimineața, in judetul Vrancea, seismul fiind inregistrat la ora 4.05, anunta Institutul National de Fizica Pamantului (INFP). Un alt seism, cu magnitudine 2,4 pe scara Richter, s-a produs in județul Buzau (news.ro).Seismul din…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,0 pe scara Richter s-a inregistrat miercuri seara la cinci kilometri vest de municipiul Sabana Grande de Boya, in sud-estul Republicii Dominicane, fara sa existe deocamdata informatii despre victime sau pagube materiale, relateaza EFE. conform Agerpres.Potrivit…

- Un nou cutremur s-a produs in Romania, luni dupa-amiaza. Acesta este al patrulea seism inregistrat in țara noastra in decursul a mai puțin de cinci zile. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP) transmite ca, luni la ora 16.42, un cutremur cu magnitudinea de 2,5 grade…

- Doua cutremure cu aceeași magnitudine, respectiv 2,6 grade pe scara Richter, au avut loc intr-un interval de doar 4 ore, in Romania. Cele doua cutremure s-au produs in zona seismica Vrancea și au avut aceeași magnitudine. Adancimea la care acestea s-au produs difera foarte mult, unul dintre ele avand…