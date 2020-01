Stiri pe aceeasi tema

- Civili inarmati au atacat miercuri un convoi de autovehicule in care se aflau politicieni venezueleni de opozitie care se indreptau spre parlament, o actiune care se inscrie in eforturile din ultimul timp ale presedintelui Nicolas Maduro de a-l impiedica pe liderul opozitiei Juan Guaido sa prezideze…

- Statele Unite intentioneaza sa sanctioneze parlamentarii venezueleni pe care ii acuza ca au acceptat sume de bani pentru a vota impotriva opozantului Juan Guaido la presedintia Adunarii Nationale, a declarat miercuri un responsabil american, citat de AFP. Juan Guaido, recunoscut de un an ca presedinte…

- Juan Guaido a fost reales, duminica, in functia de presedinte al Adunarii Nationale si automat de presedinte interimar al Venezuelei in pofida tuturor manevrelor regimului Maduro pentru alegerea lui Luis Parra, un disident din opozitie acuzat de coruptie.

- Autoritațile din Venezuela au facut apel sambata la cele din Brazilia pentru extradarea celor cinci militari care ar fi dezertat din Armata venezueleana și sunt suspectați ca ar fi fost implicați in atacul asupra unei baze militare din Venezuela, informeaza oficiali de la Caracas, citați de Reuters.Guvernul…

- Site-ul de campanie include viziunea lui Nicusor Dan in ceea ce priveste solutionarea problemelor legate de sistemul centralizat de incalzire, mobilitate urbana, poluare, consolidarea cladirilor cu risc seismic, infrastructura de sanatate, de educatie si servicii sociale. "Trebuie sa facem…

- Indivizi inarmati si mascati au atacat vineri, la Caracas, sediul partidului opozantului Juan Guaido, in ajunul unei manifestatii organizate de acesta impotriva presedintelui socialist Nicolas Maduro, relateaza AFP. Acesti oameni imbracati in negru, inarmati cu pistoale si pusti, au navalit la sediul…

- Departamentul Trezoreriei SUA are în vedere sancționarea Spaniei ca "a oferit sprijin economic" regimului lui Nicolás Maduro. Mai concret, pentru fondurile pe care Guvernul Venezuelei le-a depus în Banca Spaniei, potrivit informatiei publicate joi de agenția americana Bloomberg,…

- Autoritațile de la Moscova iau in considerare trimiterea unei delegații formate din specialiști in economie in Venezuela pentru a ajuta autoritațile de la Caracas in negocierile cu creditorii internaționali, a anunțat Serghei Storchak, adjunctul ministrului rus de Finanțe, potrivit Reuters, potrivit…