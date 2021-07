Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a acuzat vineri CIA si armata americana ca ii pun la cale asasinarea, intrebandu-se daca omologul sau american, Joe Biden, si-a dat acordul pentru o astfel de actiune, transmite AFP. "A ratificat oare Joe Biden ordinele lui Donald Trump de a antrena Venezuela…

- Presedintele Nicolas Maduro a cerut miercuri "ridicarea imediata a tuturor sanctiunilor" impotriva Venezuelei ca prim punct al negocierilor cu opozitia, in urma propunerii de dialog prezentate la 11 mai de Juan Guaido, noteaza AFP. In contextul acestor discutii, Nicolas Maduro a expus trei puncte: anularea…

- Președintele SUA, Joe Biden, a declarat marți ca aproape jumatate dintre liderii lumii i-au cerut vaccinuri anti-Covid-19, reafirmandu-și promisiunea de ajutor, dar ramanand evaziv asupra datelor. „Toate țarile lumii se uita la noi”, a spus el in timpul unei discuții cu guvernatorii statelor.…

- Doua rachete au vizat duminica seara aeroportul din Bagdad, unde stationeaza soldati americani. Este al doilea atac de acest fel in zece zile, in contextul in care Washingtonul incearca sa reia dialogul cu Teheranul, ai carui aliati din Irak revendica in mod regulat tiruri de rachete, relateaza AFP,…

- Austin a cerut valorificarea progreselor tehnologice si o mai buna integrare a operatiunilor militare la nivel global pentru a "intelege mai repede, a decide mai repede si a actiona mai repede"."Modul in care luptam in urmatorul razboi major va fi foarte diferit de modul in care am luptat in razboaiele…

- Statele Unite sunt un partener strategic al Arabiei Saudite si are doar rareori divergente cu Riadul, sustine printul mostenitor Mohammed bin Salman, care subliniaza ca incearca sa rezolve aceste divergente cu administratia presedintelui american Joe Biden, relateaza Reuters. Insa regatul…