Peste 25 de partide de opozitie din Venezuela s-au angajat sa nu ia parte la alegerile parlamentare din decembrie, informeaza luni dpa. "Douazeci si sapte de organizatii politice democratice au semnat o declaratie in care transmitem poporului venezuelean si comunitatii internationale ca am decis in unanimitate sa nu participam la frauda pe care dictatura a convocat-o", potrivit unui comunicat emis de partidul "Voluntad Popular" al liderului de opozitie Juan Guaido publicat pe Twitter duminica. Consiliul Electoral National (CNE), care are legaturi stranse cu presedintele Venezuelei Nicolas Maduro,…