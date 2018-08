Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema din Venezuela a ordonat miercuri arestarea opozantului Julio Borges, fost presedinte al parlamentului, pentru presupus complot in vederea asasinarii presedintelui Nicolas Maduro intr-un atac cu drone cu explozibil la o manifestare desfasurata in weekend, transmit Reuters si EFE. Maduro…

- Tentativa de asasinat televizata in direct in Venezuela. Drone incarcate cu explozibil au fost detonate la doar cativa metri de locul unde presedintele Nicolas Maduro sustinea un discurs. Liderul de la Caracas si prima doamna, desi speriati de explozie, au scapat nevatamati.

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a scapat sambata nevatamat dintr-un atentat de la Caracas in care au fost folosite mai multe drone incarcate cu explozibili, a anuntat ministrul informatiei, citat de agentiile internationale de presa, scrie agerpres.ro. Sapte militari au fost raniti…

- Inflația in Venezuela in acest an va atinge recordul negativ reușit doar de Republica de la Weimar in anii ’20 și de Zimbabwe in urma cu zece ani, in condițiile in care guvernul continua sa inunde piața cu bani, ca raspuns la criza economica, avertizeaza FMI, potrivit Financial Times. Potrivit…

- Presedintele american Donald Trump si-a intrebat consilierii pe politica externa, in august 2017, despre posibilitatea invadarii Venezuelei, in timpul unei intalniri despre sanctiuni diplomatice pe care SUA urma sa le impuna guvernului autoritar de la Caracas, conform unui oficial al administratiei…

- Circa 50 de militari inarmati cu pusti erau desfasurati miercuri printre standurile cu legume si fructe din piata Coche, una dintre cele mai importante din Caracas, pentru a combate "un razboi economic" declansat - potrivit guvernului - de opozitie cu scopul de a face sa creasca preturile, informeaza…

- Donald Trump si-a manifestat sambata bucuria dupa ce autoritatile din Venezuela au eliberat un cetatean american, Joshua Holt, arestat in urma cu doi ani in aceasta tara, gest care survine in contextul inaspririi reactiilor Washingtonului fata de Caracas in urma contestatei realegeri a presedintelui…

- Statele Unite au impus sanctiuni vineri impotriva numarului doi al puterii venezuelene, Diosdado Cabello, cu 48 de ore inaintea alegerilor prezidentiale in aceasta tara in criza unde presedintele in exercitiu Nicolas Maduro cauta sa fie reales, relateaza France Presse. Citește și: SURSE -…