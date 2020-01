Civili inarmati au atacat miercuri un convoi de autovehicule in care se aflau politicieni venezueleni de opozitie care se indreptau spre parlament, o actiune care se inscrie in eforturile din ultimul timp ale presedintelui Nicolas Maduro de a-l impiedica pe liderul opozitiei Juan Guaido sa prezideze asupra legislativului, relateaza Reuters. O multime de indivizi au lovit masinile cu rangi de fier si conuri de semnalizare rutiera, reusind sa sparga geamul uneia dintre ele, potrivit unei inregistrari realizate de un membru al opozitiei din interiorul masinii. Convoiul a plecat apoi in viteza,…