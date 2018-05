Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a transmis sambata ca autoritatile din Venezuela au eliberat un american inchis pentru presupuse fapte de spionaj in favoarea Washingtonului, informeaza site-ul cotidianului The New York Post.

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, a prezentat azi o serie de condiții pentru semnarea unui nou acord nuclear cu Iranul, somând regimul islamist de la Teheran sa renunțe la "comportamentul negativ" și amenințând cu sancțiuni dure. Mike Pompeo a prezentat o serie de…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca Romania este solidara cu actiunile aliantei SUA, Marea Britanie si Franta, care a lansat, sambata dimineata, un atac cu rachete de croaziera in Siria. Seful statului reitereaza condamnararea atacului cu arme chimice al ui Bashar-al-Assad asupra populatiei…

- Presedintele american Donald Trump l-a numit vineri 'mincinos' pe James Comey, pe care l-a destituit in mai 2017 de la conducerea Biroului Federal de Investigatii (FBI) si care va publica saptamana viitoare o carte in care il critica dur pe actualul lider de la Casa Alba. ''James Comey a organizat…

- Un puternic grup naval american, condus de portavionul USS Harry S. Truman, a pornit miercuri de la baza navala Nortfolk, statul american Virginia, spre Marea Mediterana, pentru a fi în apropierea coastelor siriene în așteptarea ordinului președintelui Donald Trump de a lovi ținte din Siria,…

- Declaratie de razboi lanasata de presdintele Statelor Unite ale Americii, Donlad Trump, pentru Rusia si Siria. "Rusia, pregateste-te! Rachetele catre Siria vor veni. Este amenintarea fara precedent a unui presedinte american", a fost mesajulpostat de Donald Trump pe Twitter. …

- Donald Trump a facut o noua mutare soc. Liderul de la Casa Alba l-a numit pe Jonh Bolton intr-o functie-cheie. Donald Trump, a anuntat joi, intr-un mesaj pe Twitter, inlocuirea consilierului sau pe probleme de securitate nationala, H.R. McMaster, cu ultraconservatorul John Bolton, fost ambasador…

- Ancheta cu privire la ingerința Rusiei in alegerile prezidențiale caștigate de actualul șef de la Casa Alba, Donald Trump, continua, chiar și in urma impotmolirilor recente și criticilor aduse modului in care procurorul special Robert Mueller iși desfașoara ancheta. Totuși, echipa care il apara pe președintele…