Veneția va introduce bilete de intrare pentru turiștii de o zi începând cu 2023 Turistii de o zi care doresc sa viziteze Venetia vor trebui de anul viitor sa-si cumpere bilete, potrivit unor noilor cerinte care au drept scop reglementarea fluxului masiv de turisti in celebrul oras, informeaza DPA. Obligativitatea, care va intra in vigoare pe 16 ianuarie 2023, are drept scop un control mai adecvat al numarului de vizitatori in special in sezonul de varf, a precizat vineri Simone Venturini, expert in turism. Localnicii au criticat de multa vreme turismul masiv din oras, care transforma deseori parcurgerea aleilor inguste intr-o adevarata provocare si creeaza aglomerari uriase… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Costul biletului va fi intre 3 euro și 10 euro, a anunțat consilierul pentru turism al lagunei, Simone Venturini. Prețul nu va fi fix, ci va varia in funcție de numarul de vizitatori, relateaza CNN . Taxa se aplica incepand cu 23 ianuarie 2023.

Veneția va deveni primul oraș din lume care va cere turiștilor o taxa de intrare. Data lansarii, 16 ianuarie 2023, a fost anunțata de consilierul pentru turism al Veneției, Simone Venturini, relateaza CNN.

