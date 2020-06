Velopa.ro, cel mai usor mod de a comanda anvelope all season online

Ploile din ultima vreme ne-au cam dat batai de cap. Cine are insa masina stie ca e mult mai simplu sa te deplasezi cu autoturismul, indiferent de vreme. Masina are insa si ea nevoie de ingrijire, iar un set nou de anvelope poate face diferenta intre o masina nesigura si una pe care te poti baza.



Atunci cand se pune problema schimbarii cauciucurilor, vei avea de ales, in functie de sezon, anvelope de vara, anvelope de iarna, dar poti opta si pentru anvelope all-season. In vreme ce anvelopele create special pentru timpul rece sau pentru temperaturi ridicate, cele all-season sunt undeva…