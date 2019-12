Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, isi cere scuze, in numele politistilor "onesti si patrioti" din institutia pe care o conduce, pentru greselile facute de "unii indivizi", care "nu au facut cinste", de-a lungul timpului, acestui minister, inclusiv in Revolutia din Decembrie 1989.



Vela precizeaza ca a participat, sambata, la evenimentele organizate de catre Asociatiile ranitilor si luptatorilor in Revolutia din Decembrie, la comemorarea Revolutiei Romane din municipiul Caransebes, declarat Oras Martir. Cu aceasta ocazie, demnitarul a depus coroane de flori la cele doua monumente…