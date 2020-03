Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne Marcel Vela a anunțat duminica, la ora 14.00, intr-o conferința organizata la Sediul MAI, ca toate persoanele care vin in Romania din țari unde sunt confirmate cel puțin 500 de cazuri de infecție cu COVID-19 trebuie sa se izoleze la domiciliu timp de 14 zile. Domiciliul va fi cel…

- Marcel Vela, ministrul de Interne a anunțat, in urma cu puțin timp, ca toate persoanele care vin in Romania din țari cu cel puțin 500 de cazuri confirmate de coronavirus vor intra automat in izolare la domiciliu, timp de 14 zile. ”Se aproba instituirea izolarii la domiciliu pentru toate persoanele care…

- Traian Berbeceanu, șeful de cabinet al ministrului de Interne Marcel Vela, a anuntat ca alimentele nu se vor rationaliza, desi Romania traverseaza scenariul 3 de coronavirus si de saptamana viitoare se va decreta stare de urgenta."Nu este adevarat ca alimentele vor fi raționalizate, nu este adevarat…

- Pana astazi, 14 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 102 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 102 cetațeni care au contactat virusul, șase sunt declarați vindecați și au fost externați. Persoanele infectate cu COVID-19 (coronavirus) sunt internate…

- Pana astazi, 14 martie, la nivel national au fost confirmate 97 cazuri de cetateni infectati cu virusul COVID ndash; 19 coronavirus . 6 pacienti sunt declarati vindecati si au fost externati. Toti ceilalti pacienti infectati cu virusul COVID 19 coronavirus prezinta o stare generala buna, cu exceptia…

- Acesta a explicat ca la nivel mondial au fost dezvoltate patru scenarii privind evolutia epidemiei de coronavirus, iar scenariul care corespunde Romaniei este cel mai putin riscant, deoarece avem mai putin de 20 de cazuri de infectie cu coronavirus. „In scenariul 1, cu sub 20 de pacienti, nu se pune…

- Anunț de ultima ora facut de ministrul desemnat al Transporturilor. Lucian Bode a anuntat, in cadrul audierilor din comisiile parlamentare de specialitate, ca, incepand de vineri, in Aeroportul Otopeni vor exista primele cinci termoscannere pentru coronavirus, conform Mediafax.Citește și: AFACERE…

- In Italia au fost confirmate 132 de cazuri de infectari cu coronavirus, iar doua persoane și-au pierdut viața. Guvernul italian a plasat in carantina, de sambata seara, 11 localitați din regiunile Lombardia și Veneto, pentru a incerca sa tina sub control aceasta epidemie cu noul coronavirus. Ministerul…