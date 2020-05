Stiri pe aceeasi tema

- Trupele de interventie ale politiei, jandarmeriei si armatei au intervenit, marti seara, la un supermarket din municipiul Baia Mare, unde izbucnise un incident violent intre mai multe persoane de etnie roma, acestea folosind sabii si cutite.

- Președintele Klaus Iohannis a declarat luni, ca nu va prelungi starea de urgența dupa 15 mai și ca urmeaza o stare de alerta cu ridicarea unor interdicții. Șeful statului a precizat ca „deplasarile in esenta vor fi restrictionate pentru a pleca din localitate”. „Este voie sa se plece de exemplu in…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, "regele" de la Roland Garros, este sceptic in privinta posibilitatii ca "un mare turneu sa se poata disputa pe termen scurt sau mediu", din cauza pandemiei de coronavirus, care a paralizat practic intregul sport la nivel global, transmite AFP. "Tenisul…

