Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a luat nota de raportul Departamentului de Stat al SUA cu privire la prevenirea si combaterea traficului de persoane in 2019 si lucreaza permanent pentru reducerea traficului de persoane, astfel ca evaluarea pe acest an sa fie pozitiva, a declarat, vineri, ministrul Marcel Vela. "Am luat nota de publicarea ieri a raportului Departamentului de Stat al SUA cu privire la evaluarea activitatii in domeniul prevenirii si combaterii traficului de persoane in 2019. In ansamblul sau, raportul contureaza imaginea generala a activitatilor anti-trafic din Romania si formuleaza…