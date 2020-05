Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a transmis, sambata, un mesaj cu prilejul Zilei Europei in care afirma ca acest virus care afecteaza atat romanii, cat si populatiile celorlalte state, ne arata ca doar o Europa solidara poate trece mai usor peste orice provocare, potrivit Agerpres. Potrivit…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela , a afirmat ca decizia Curtii Constitutionale privind amenzile aplicate pe perioada starii de urgenta afecteaza toata Romania, deoarece statul nu mai are la dispoziție instrumente coercitive prin care sa ia masuri impotriva celor care pun in pericol sanatatea…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a afirmat, vineri seara, ca decizia Curtii Constitutionale privind amenzile aplicate pe perioada starii de urgenta "afecteaza toata Romania", el adaugand ca in starea alerta vor exista metode de sanctionare. "Nu ma afecteaza pe mine, afecteaza toata Romania,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a admis, miercuri, sesizarea Avocatului Poporului asupra ordonantei de urgenta a Guvernului prin care se reglementeaza cuantumul amenzilor pe perioada starii de urgenta, au precizat, pentru AGERPRES, surse din CCR. Pe de alta parte, procurorul general Gabriela…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a facut miercuri un apel catre romani sa respecte actualele reglementari referitoare la epidemia de coronavirus, de acestea depinzand mai departe sanatatea populatiei, dar si masurile de relaxare din 15 mai, care vor fi luate si dupa o evaluare epidemiologica.…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, spune ca romanii au respectat masurile de prevenire a raspandirii virusului, aratand ca, raportat la alte tari din Europa, precum Spania, Romania sta „net mai bine” in ceea ce priveste cazurile la o mie sau la un milion de locuitori. Marcel Vela reafirma ca…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, i-a indemnat pe romanii din diaspora sa petreaca sarbatorile pascale in tarile in care locuiesc, deoarece in Romania vor trebui sa stea 14 zile in carantina. "As dori sa fac un apel catre fratii nostri din diaspora, cei care doresc sa ajunga in tara in urmatoarele…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, joi, ca Romania este pregatita in acest moment pentru un eventual flux de migranti, scrie agerpres.ro. El a precizat ca tara noastra are o capacitate de cazare pentru migranti de 1.300 de locuri, cu posibilitatea extinderii pana la 2.700 de locuri.La…