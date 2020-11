Vedetele Black Friday 2020 – bătălia cataloagelor Anul acesta are loc cea de-a 10-a ediție Black Friday in Romania, o sarbatoare a shoppingului aparuta in SUA, dar care a devenit intre timp un fenomen mondial. La fiecare ediție, data de incepere a evenimentului este un pic mai devreme. In mod tradițional, insa, Black Friday are loc in urmatoarea zi dupa Ziua Recunoștinței, care este intotdeauna sarbatorita in ultima zi de joi a lunii noiembrie. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un an atipic și deloc ușor, Fundația Inocenți iși continua misiunea de care se ocupa de 30 de ani și continua sa sprijine copiii și familiile aflate in dificultate. In 4 decembrie 2020, de la ora 18.30 – sunteți cu toții invitați la o ediție speciala a Galei „Moș Nicolae pentru copiii cu dizabilitați”: …

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Desigur, o face nu la propriu, ci la figurat. Daca o face. Cert este ca zilele trecute a facut o declarație care a ramas aproape nemediatizata. Și deloc comentata. Deși ar putea anunța o mare schimbare. Incepand poate chiar cu „operațiunea autobuzul”. Este vorba de gradul…

- Reprezentanti ai autoritatilor si mediului de afaceri dezbat pe tema viitorului comertului electronic din Romania in cadrul primei editii a evenimentului Ziua Nationala a Comertului Electronic, organizata joi de Asociatia Romana a Magazinelor Online (ARMO). "Misiunea Asociatiei Romane…

- Romania incearca sa spele rușinea suferita in Norvegia, 0-4, in meciul de astazi, cu Austria, ocupanta primului loc in grupa noastra din Liga Națiunilor. Partida de pe arena „Ilie Oana” va fi prefațata, la GSP Live, de la 21:00, de jurnalistul GSP Costin Ștucan, antrenorul Eugen Neagoe și fostul arbitru…

- O adaptare a nuvelei pentru copii scrise si ilustrate de artistul Italian Dino Buzatti in 1945, "Vestita invazie a ursilor in Sicilia/ The Bears’ Famous Invasion of Sicily" (r. Lorenzo Mattotti), va fi proiectata pentru prima data in Romania in deschiderea celei de-a 15-a editii a Festivalului International…

- Semnal de alarma tras de medicul Virgil Musta in ziua in care Romania a inregistrat un dublu record al pandemiei. Nu mai puțin de 73... The post Medicul Virgil Musta: Suntem la capatul luptei noastre eficiente. Daca nu se iau masuri, vom pierde batalia cu virusul appeared first on Renasterea banateana…

- Festivalul Filmului Francez, organizat de Institutul Francez din Romania, revine de astazi pe marile ecrane in 11 orașe ale Romaniei printre care Timișoara și Arad, cu filme inedite care abordeaza o tematica speciala, sub genericul „Le film francais au feminin” (Filmul francez la feminin) și propune…

- Asociația Femeilor Ortodoxe din Arhiepiscopia Buzaului și Vrancei a comemorat duminica 103 ani de la desfașurarea ultimul front de lupta al Bataliei incepute in 6 august 1917, la Marașești, respectiv frontul Varnița – Muncelu, dus cu lupte grele in zilele de 28 august – 3 septembrie 1917.noteaza…