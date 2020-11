Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe asociații ale elevilor cer Ministerului Educației sa retraga noile declarații-angajament pentru elevi și parinți, susținand ca sunt inutile: „In loc sa ne ingropam in acte fara valoare, ar fi ideal sa lucram pentru ca accesul la educație sa fie asigurat pentru toți elevii din Romania”,…

- Un numar de 3.393 unitati de invatamant din tara isi desfasoara cursurile in Scenariul 3 (online), iar 4.959 - in Scenariul 2 (mixt), informeaza, miercuri, Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC), conform Mediafax.Citește și: Germania, lecție FABULOASA: Volkswagen anunța ca NU mai are nevoie…

- Masurile restrictive adoptate progresiv, verificarea foarte serioasa si campaniile de constientizare si educare au facut ca județul Argeș, polul imbolnavirilor cu coronavirus in urma cu cateva luni, sa aiba sub 100 de imbolnaviri pe zi.Judetul Arges are 0,71 incidenta cumulata a cazurilor…

- Romfilatelia dedica seriei Colectiilor romanesti o noua emisiune de marci postale cu tema Cutii muzicale, ce va intra in circulatie vineri, 9 octombrie a.c. Piesele apartin colectiei Muzeului Recordurilor Romanesti din Bucuresti. Cutiile muzicale au aparut in Elvetia si erau initial facute de catre…

- BUCUREȘTI, 18 sep – Sputnik. Purtatorul de cuvant al guvernului Germaniei, Steffen Seibert, a refuzat sa spuna unde se afla sticla din hotelul din Tomsk, unde a locuit Aleksei Navalnii, sugerand sa fie adresata aceasta intrebare colegilor activistului rus. © Sputnik / Михаил ВоскресенскийKremlinul,…

- Politistii antidrog si procurorii D.I.I.C.O.T. din Calarasi au descoperit 400 de grame de cocaina disimulate in rezervorul unei masini care venea din Germania. 6 persoane au fost arestate preventiv pentru trafic de droguri. La data de 15 august a.c., politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii…

- Vizita in Romania a Ministrului Federal al Muncii si Problemelor Sociale din Germania, care ar fi trebuit sa aiba loc maine, a fost amanata Vizita de lucru in Romania a Ministrului Federal al Muncii si Problemelor Sociale din Germania, Hubertus Heil, programata sa aiba loc maine, 13 august 2020, a fost…

- Cursa va decola de la București la ora 17.00 lu va ateriza la Beirut la ora 19.20, Decolarea din Beirut este prevazuta pentru ora 20.35 și aterizarea la București la ora 23.05. Tariful este de 230 euro, toate taxele incluse + 50 dolari taxa necesara pentru testul PCR. Toți pasagerii care sosesc in Liban…