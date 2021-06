Stiri pe aceeasi tema

- Romanii, ajutați gratuit sa ofere spre reciclare deșeurile de echipamente electrice și electronice din case O mare parte din populația Romaniei inca pastreaza in casa deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE), ori le arunca la gunoi sau in natura, afectand sanatatea oamenilor și contribuind…

- Sambata, 29 mai, Asociația „Acasa in Banat” va face treaba la Coșteiu, langa Lugoj, unde alaturi de voluntari va ajuta la amenajarea unui centru de tip afterschool destinat copiilor defavorizați din comuna. Inițiativa aparține Asociației Educația la Sat și neobositei Ancuța Sirbu, care de ani de zile…

- Nicușor Dan: „Din 29 mai, deci de week-end-ul viitor, Primaria Capitalei lanseaza proiectul „Strazi Deschise”, prin care va transforma 7 zone din centrul Bucureștiului in zone exclusiv pietonale in zilele de sambata și duminica.Acest proiect este o invitație pentru bucureșteni de a ieși in aer liber,…

- Incepand de astazi, magazinele Auchan vor demara programul național Rabla pentru electrocasnice, care vizeaza colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Clienții Auchan vor putea folosi voucherele validate de catre Administrația Fondului pentru Mediu pentru a achiziționa produse…

- Declarația recenta a lui Renato Usatii precum ca una din prioritațile sale este sa amplaseze terminale electronice de vinzare a medicamentelor in localitațile rurale a stirnit critici din partea Platformei DA. Deputatul Liviu Vovc a declarat ca aceasta nu este decit o declarație populista, care daca…

- Asociatia RESPO DEEE trage un semnal de alarma asupra consecintelor negative pe care un astfel de program il are pe termen lung asupra mediului inconjurator si asupra educatiei populatiei. Asociatia sustine ca Programul Rabla nu educa populatia sa recicleze firesc “Pe termen lung, acest program de Buy…

Impreuna cu societatea Sistem Național de Colectare punem la dispoziția cetațenilor un serviciu GRATUIT de colectare de la domiciliu sau de la sediul instituțiilor/firmelor a deșeurilor electrice,...

- Valoarea voucherelor acordate in programul Rabla pentru electrocasnice va fi modificata pentru a corespunde noilor clase energetice introduse pentru anumite categorii de echipamente electronice și electrocasnice. Programul Rabla pentru electrocasnice anunțat pentru a doua jumatate a lunii aprilie presupune…