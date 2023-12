Stiri pe aceeasi tema

- Opt din zece romani aleg tipul de finantare “Buy Now Pay Later” – BNPL (“Cumpara acum, platesc mai tarziu”) pentru a achizitiona electronice si electrocasnice, arata un sondaj publicat ieri și preluat de Agerpres. Potrivit datelor tbi bank, aproape un sfert (23%) dintre respondenti sustin ca ar folosi…

- In 2018, dupa o excursie in Toscana, cu plimbari pe alei pietruite, colorate de cochete masinute vintage cu gelato, paste si alte produse asezate in fata magazinelor din Bella Italia, lui Alex Marinas & Alex Piroteala le-a venit o idee. Ce ar fi aduca putin din Bella Italia si in Romania, chiar in Craiova?…

- Proiectul din SUA, care urma sa fie replicat in Romania, a fost oprit din cauza costurilor mari Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Municipalitațile din Utah și NuScale Power au convenit sa opreasca proiectul experimental al centralei cu reactoare mici modulare NuScale, din cauza costurilor mari. Romania deruleaza…

- La scurt timp dupa ce s-au casatorit, Daiana și Dani au plecat din Romania. Cei doi tineri au ales sa munceasca in Germania și, pentru ca job-ul este solicitant, au fost tot mai absenți din social media.

- In ultimii ani, foarte multi tineri din Romania si nu numai au inceput sa petreaca ore in sir pe internet, in special pe retelele de socializare. Acest lucru, sustin psihologii, poate avea efecte negative asupra celor in curs de formare.

- Plafonarea prețurilor la produsele de baza devine un subiect de interes major in Romania, focusul fiind pus asupra eficacitații acestei masuri și a modului in care poate fi prelungita. Recent, premierul Marcel Ciolacu a solicitat ministrului Agriculturii sa prezinte, in aceasta saptamana, o decizie…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan afirma miercuri, dupa participarea la Gala Societatii Civile, ca nu exista o cantitate suficienta de reactie pentru ce se intampla in Romania, in privinta legilor care sunt incalcate in mod sistematic si a institutiilor care nu functioneaza de ani de zile. ”Cred ca trebuie…

- Alianța Pacienților Cronici din Romania a lansat saptamana trecuta, o platforma online pentru educarea sanitara a populației. De asemenea, aceasta ajuta pacienții sa-și gaseasca medicii de care au nevoie pentru a incepe un tratament adecvat sau pentru a-și monitoriza starea de sanatate. Articol publicat…