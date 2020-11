Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu s-a intors de urgența in Romania, din Dubai, dupa ce a aflat ca procurorii DIICOT au facut percheziții acasa la fostul sau soț, Alex Bodi. Chiar cand a aterizat pe Aeroportul Otopeni, starleta a aflat ca Bodi a fost reținut pentru 24 de ore, urmand a fi dus in fața judecatorilor…

- Anunț important pentru romani! In urma unei decizii a autoritaților, mai multe produse vor fi interzise. Mai exact, este vorba despre abrogarea Legii nr. 12/1990, care instituie mai multe obligații pentru operatorii economici. In cazul in care nu vor fi respectate aceste obligații, cei in cauza vor…

- Dupa furtuna, apare soarele, spune o vorba! Se pare ca se potriveste foarte bine si situatiei in care se afla unul dintre cele mai prezente cupluri in presa de scandal din Romania. Alex Bodi i-a facut o surpriza de zile mari Biancai Dragușanu: o dedicatie de iubire! Dedicația pe care a primit-o Bianca…

- Catalin Straton (30 de ani), portarul transferat de FCSB de la Dinamo, a evoluat foarte bine la debut, 3-0 cu FC Argeș, iar la finalul partidei de la Giurgiu a oferit declarații. AICI ai toate detaliile despre meciul FCSB - FC Argeș 3-0 „A fost un meci ca oricare altul. Ma bucur ca suporterii Stelei,…

- Bianca Dragușanu a ajuns in Turcia, in brațele renumitului milionar turc Cengiz Siklaroglu, nimeni altul decat fostul iubit al Ioanei Filimon și al Otiliei Bilionera, scrie Cancan. Cei doi au inceput sa discute pe Instagram, iar lucrurile au evoluat extrem de repede. Așa se face ca, serile trecute,…

- Inainte de Austria - Romania, cel de-al doilea meci al „tricolorilor” din Liga Națiunilor, Ianis Hagi (21 de ani), a acordat un interviu site-ului oficial al FRF, in care a adus in discuție noutațile aduse Mirel Radoi la prima reprezentativa. Schimbat de Radoi la pauza in meciul cu Irlanda de Nord…

- Bianca Dragușanu a uimit din nou cu apariția sa. "Barbie de Romania" a facut furori pe Instagram, dar și la piscina unde și-a facut apariția intr-un costum de baie provocator. Insa fanilor de pe rețelele de socializare le-a atras atenția cu totul altceva

- Primarul Municipiului Constanța, Decebal Fagadau, a salutat schimbarea statutului PSD și a criticat Guvernul Orban ca ”a trimis facturile” pentru pandemia COVID-19 in teritoriu, lasand gestionarea și decontarea crizei ”pe umerii aleșilor locali”. El susține ca a susținut ca in perioada guvernarilor…