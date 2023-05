Stiri pe aceeasi tema

- 18, 19, 20 August – trei seri de We Love Music Festival cu cea mai buna muzica și cei mai tari artiști! Vești bune pentru fanii muzicii bune care se vor intalni la vara pentru a participa la cea de-a doua ediție We Love Music Festival, ce are loc la Platoul Fețeni – Ramnicu Valcea. In perioada 18-20…

- Duminica aceasta, pe 2 aprilie, de la ora 15.00, la TVR 2, debuteaza sezonul 10 aniversar, de gala al emisiunii ”Drag de Romania mea!”, cu Paul Surugiu-Fuego. Totul e nou și schimbat. Platoul e nou, genericul, momentele și intreaga concepție. Nu vor lipsi in schimb, din intreg sezonul, mari vedete ale…

- Cea de-a doua ediție a festivalului se desfașoara in perioada 18-20 august 2023, la Platoul Fețeni – Ramnicu Valcea Line-up-ul celei de-a doua ediții a We Love Music Festival se concretizeaza frumos pe zi ce trece. Dupa ce organizatorii au anunțat primii artiști care vor urca pe scena de la Platoul…

- Faydee, artistul și compozitorul de origine libaneza, a fost confirmat la cea de-a doua ediție We Love Music Festival, care se va desfașura la Platoul Fețeni – Ramnicu Valcea in perioada 18-20 august 2023. Line-up-ul festivalului se concretizeaza pe zi ce trece cu nume mari iar fanii sunt nerabdatori…

- Inca un nume important se alatura artiștilor care urca pe scena We Love Music Festival, de la Platoul Fețeni – Ramnicu Valcea. Milli Vanilli, artistul cu cea mai controversata poveste din lume, vine in Romania pentru un super recital, la cea de-a II-a ediție a festivalului We Love Music Festival, potrivit…

- Inca un nume important se alatura artiștilor care urca pe scena We Love Music Festival, de la Platoul Fețeni – Ramnicu Valcea. Milli Vanilli, artistul cu cea mai controversata poveste vine in Romania pentru un super recital, la cea de-a II-a ediție a festivalului We Love Music Festival. O noua aventura…

- Milli Vanilli, artistul cu cea mai controversata poveste, vine in Romania pentru un recital la cea de-a II-a editie a "We Love Music Festival", care va avea loc la Platoul Feteni din Ramnicu Valcea in perioada 18 - 20 august, informeaza un comunicat transmis Agerpres. Fii la curent cu cele…