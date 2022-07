Stiri pe aceeasi tema

- Irina Rimes s-a lasat descoperita in fața publicului in noul sau documentar, lansat alaturi de HBO. Productia Irina Rimes: Pe drumul meu / On my Way with Irina Rimes, regizata de Barna Nemethi, dupa un concept de Mara Ciama este produsa de Global Records. Miniserialul are 7 episoade și prezinta povestea…

- Sore, in varsta de 32 de ani, este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania, insa, puțini sunt cei care știu detalii despre problema cu care aceasta se confrunta de ani de zile. Sore a dezvaluit ca sufera de o problema de sanatate care i-ar fi putut pune in pericol cariera de artista. Invitata…

- A avut loc o nunta secreta in showbizul romanesc. Vedeta s-a maritat a doua oara, dupa un divorț cu scandal de fostul ei soț, un barbat foarte celebru din Romania. Despre cine este vorba, de fapt, vedeți in randurile de mai jos. Fosta soție a unui barbat celebru din Romania a facut nunta in secret.…

- Situația absolut dezastruoasa inregistrata in acest an, in ceea ce privește numarul elevilor inscriși pentru examenul de bacalaureat, ar trebui sa reprezinte un moment zero pentru Educație și un punct de plecare nu doar pentru corectarea situației de acum, ci și pentru a construi fundația pentru…

- Giannis Koukos, antrenorul grec al echipei CS Universitatea Cluj, in varsta de 43 de ani, a explicat propria filosofie de viața și din baschetul feminin. Koukos are senzația ca in Romania e ca acasa.Intrebat cum se simte in Cluj, grecul a raspuns ca: „Daca stau de trei ani și ma gandesc ca aș putea…

- Un nou Divorț șoc in showbizul romanesc. Anca Neacșu, fosta componenta a trupei ASIA, divorțeaza de soțul turc, Serkan Yaman, dupa un mariaj de 10 ani. Vestea a cazut ca un trasnet pentru fani. Toate detaliile desparțirii, in articolul de mai jos. Inca un divorț șoc in Romania. Vedeta care se desparte…

- Revista Club Antreprenor a organizat astazi, Forumul antreprenorilor din turism și HoReCa, la hotelul Marshal Garden din Bucuresti. S-au dezbatut, timp de trei ore, cele mai actuale probleme ale turismului din Romania, de la nevoia de personal calificat

- Zilele trecute, Gabriela Cristea ajungea la spital, unde i s-a administrat o perfuzie. Tavi Clonda a vorbit acum despre problemele de sanatate cu care se confrunta soția sa. In urma cu cateva zile, prezentatoarea emisiunii „Mireasa – Capriciile iubirii” a ajuns la spital dupa ce nu s-a simțit bine.…