#ConstantaEsteBine: Prezenta

Cand esti prezent in corpul tau si in viata ta, vezi multe.PrezentaA fi prezent in fiecare moment in corpul fizic inseamna sa fii atent la detalii si sa reactionezi rapid, la nevoie.Cand esti prezent in corpul tau si in viata ta, vezi multe.Simti multe. Percepi multe.Viata inceteaza sa mai fie "de la sine inteleasa" si re devine misterul care… [citeste mai departe]