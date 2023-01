Stiri pe aceeasi tema

Compania bulgara de stat Bulgargaz a semnat marți un acord pe termen lung cu compania de stat turca Botas pentru accesul la terminalele de gaz natural lichefiat ale Turciei vecine și pentru tranzitul spre granița sa, anunța Reuters.

Alerta maxima in București, in urma unei amenințari cu bomba la metroul din Piața Victoriei.

Președintele Klaus Iohannis susține ca Romania nu-și dorește o decuplare de Bulgaria, in ceea ce privește aderarea la spațiul Schengen. Iohannis a explicat ca o astfel de varianta nu ar fi buna pentru ca Bulgaria ar ramane singura in fața valului migrator.

Premierul Nicolae Ciuca a spus ca Romania va continua demersurile pentru aderarea la spațiul Schengen și ca va fi analizata și posibilitatea decuplarii de Bulgaria.

Ministrul de Interne, Lucian Bode, a vorbit vineri despre negocierile de joi privind aderarea la spațiul Schengen și a dezvaluit faptul ca nu s-a solicitat decuplarea Romaniei de Bulgaria.

Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a declarat marti, la Antena 3, ca el nu crede ca se mai poate face nimic in privinta aderarii la Schengen si nu stie "ce naiba mai negociem, ca toata lumea a recunoscut ca am indeplinit toate criteriile tehnice", relateaza News.ro.

Vicepresedintele Bulgariei, Iliana Iotova, nu a exclus o decizie pozitiva la reuniunea de joi a ministrilor europeni ai afacerilor interne si justitiei, anunța Rador.

Europarlamentarul bulgar Petar Vitanov (Partidul Socialist Bulgar/ S&D) le-a declarat jurnalistilor de la Strasbourg ca, in opinia sa, Bulgaria, Romania si Croatia nu vor fi primite in Schengen.