Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Catalin Radulescu prezinta, pe Facebook, "adevaratele motive" ale excluderii sale din PSD, sustinand ca a sesizat "existenta unui grup mafiot, format din masoni, dar care aveau si calitatea de informatori sau ofiteri acoperiti ai serviciilor si care il inconjurasera pe Liviu Dragnea", grup…

- Deputatul Catalin Radulescu prezinta, pe Facebook, "adevaratele motive" ale excluderii sale din PSD, sustinand ca a sesizat "existenta unui grup mafiot, format din masoni, dar care aveau si calitatea de informatori sau ofiteri acoperiti ai serviciilor si care il inconjurasera pe Liviu Dragnea", grup…

- Sorin Grindeanu și Gabriela Firea sunt noii prim-vicepreședinți ai PSD. Paul Stanescu ocupa funcția de secretar general, iar Vasile Dincu este președintele Consiliului Național. Din echipa lui Marcel Ciolacu fac parte alți 12 vicepreședinți, printre care Mihai Tudose sau Lia Olguța Vasilescu.

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, ii face o invitație contracandidatului sau de la Congres, Eugen Teodorovici, sa se alature echipei de conducere și ii transmite ca filmele cu Chuck Norris erau la moda in anii 70. ”Vreau sa fac o oferta catre domnul Teodorovici, imi permite funcția de președinte…

- "Fantoma lui Dragnea la PSD. PSD vorbeste intr-una de azi dimineata despre politica moderna si responsabilitate. Foarte frumos, dar mi-e greu sa inteleg cum se impaca asta cu oamenii pe care PSD ii scoate in prim-plan. Premierul care a dat ordonanta 13 e garantul responsabilitatii? Primarul care…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a scris sambata pe Facebook, in ziua in care are loc Congresul extraordinar al PSD, ca formațiunea nu se schimba, „este tot partidul lui Liviu Dragnea”, iar singurul obiectiv al social-democraților este sa „omoare sectorul privat”. „PSD-ul nu se schimba. Este tot PSD-ul…

- Eugen Teodorovici vrea sa dea in judecata PSD pe motiv ca este incalcat statutul partidului. Fostul ministru al Finantelor vrea candidaturi uninominale pentru fiecare functie de conducere a formatiunii politice, asa cum prevede statutul. In schimb, conducerea interimara a PSD a stabilit ca la Congres…