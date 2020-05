Stiri pe aceeasi tema

- Ion Cretu, unul dintre avocatii omului de afaceri Veaceslav Platon, a declarat ca dosarul privind frauda bancara in care acesta a fost condamnat la 18 ani de inchisoare va fi revizuit, ceea ce inseamna ca omul de afaceri ar putea fi cercetat in libertate. Declarațiile au fost facute in cadrul unui interviu…

- Dosarul in privința lui Veaceslav Platon a fost falsificat in totalitate, iar condamnarea acestuia a fost ilegala, a declarat procurorul general, in cadrul unui briefing de presa. Alexandr Stoianoglo a mai anunțat ca va fi inițiata procedura de revizuire a sentinței și examinare a cazului.

In timpul starii de urgența, un barbat din Harghita, dar care iși facea veacul prin Sebeș a plecat alaturi de un minor sa caute o frizerie deschisa unde sa se tunda. De la cautarea unei frizerii și pana la a fi cercetat pentru lipsire de libertate in mod ilegal și furt, a fost un drum

- Avocatii lui Veaceslav Platon resping acuzatiile precum ca Veaceaslav Platon ar fi platit judecatori pentru a-l scapa de inchisoare. Declaratia a fost facuta pentru Publika TV de Ion Cretu, unul dintre aparatorii lui Platon.

- Ministerul Economiei și Infrastructurii (MEI) lucreaza la un nou set de masuri care vor veni in sprijinul mediului de afaceri. In prezent, prioritatea Ministerului sint agenții economici care din cauza sistarii activitații nu pot accesa credite care i-ar ajuta sa treaca peste blocajul creat de pandemie.…

- ​Virgil Popescu, ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri, susține ca firmele nu vor pați nimic daca nu depun declarațiile fiscale pâna pe 25 martie. În plus, se suspenda sau nu încep masurile de executare silita prin poprire a creanțelor bugetare, cu excepția executarilor…