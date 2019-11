Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac au descoperit, sambata, in compartimentul de marfa al unei autoutilitare, patru vietnamezi, care incercau astfel sa iasa ilegal din Romania, transmite agerpres.ro.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac au descoperit, sambata, in compartimentul de marfa al unei autoutilitare, patru vietnamezi, care incercau astfel sa iasa ilegal din Romania. La Punctul de Trecere al Frontierei Nadlac s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac au descoperit, ascunse in interiorul unei autoutilitare, in compartimentul de marfa, patru persoane, cetateni din Vietnam, care incercau astfel sa iasa ilegal din Romania. Sambata dimineața in jurul orei 8, la Punctul de Trecere…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota au depistat patru vietnamezi care au incercat sa iasa ilegal din Romania, ascunși in interiorul unei autoutilitare conduse de un cetatean roman. In data de 17.10.2019, in jurul orei 20.15, la Punctul de Trecere…

- Politistii de frontiera de la Nadlac II-Csanadpalota au descoperit, ascunși in interiorul unui automarfar incarcat cu diverse bunuri, noua cetateni din Bangladesh care incercau astfel sa iasa ilegal din tara. La Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II-Csanadpalota, judetul Arad, s-au prezentat pe…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota au descoperit un autoturism marca Audi, model A5, an de fabricatie 2015, in valoare de 20.000 euro, cautat de autoritatile din Germania. La Punctul de Trecere al Frontierei Nadlac II – Csanadpalota s-a prezentat…

- Doi cetateni sirieni, mama si fiu, au incercat sa intre ilegal in Romania folosind pasapoarte care nu le apartineau, cu scopul de a ajunge in Germania. Aceștia au fost prinși de politistii din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Calafat. „La Punctul de Trecere al Frontierei Calafat - ITPF Giurgiu…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au descoperit intr-un camion aproximativ 40.000 de flacoane cu parfum, inscriptionate cu numele unor marci cunoscute, susceptibile a fi contrafacute, pe care un cetatean turc a incercat sa le introduca ilegal in tara.…