Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aprobat vineri, 12 noiembrie, utilizarea lacustei calatoare (Locusta migratoria) ca aliment nou pe piața europeana. Acesta va fi disponibil sub forma congelata, uscata sau de pulbere și este destinat sa fie comercializat ca snack sau ca ingredient alimentar, in alte produse de consum,…

- Uniunea Europeana doreste sa negocieze un moratoriu international pentru a interzice exploatarea zacamintelor de gaz, petrol si carbune in Arctica si ar putea interzice achizitionarea de hidrocarburi extrase din aceasta regiune, a anuntat miercuri Comisia Europeana.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat, miercuri, ca este „foarte important” sa fie stabilizata piata gazului natural si a criticat din nou abordarea Uniunii Europene, subliniind ca Rusia este un partener de incredere care asteapta continuarea cooperarii. „Trebuie implementat un mecanism pe termen…

- In ziua de 8 octombrie, statele membre au aprobat propunerea Comisiei Europene de a interzice utilizarea dioxidului de titan (E171) ca aditiv alimentar incepand din 2022. Dioxidul de titan are rol de colorant in mai multe produse precum guma de mestecat, diverse produse de patiserie, suplimente alimentare,…

- Uniti, oamenii pot misca lucrurile in directia buna. Evident ca uneori lucrurile se intampla in sens invers, dar nu este subiectul acestei stiri. O petitie europeana care vizeaza salvarea albinelor a reusit sa stranga numarul de semnaturi necesar pentru a fi examinata de Comisia Europeana. Initiativa…

- Europarlamentarul PNL Gheorghe Falca a declarat vineri, 17 septembrie, la RFI , ca Romania va semna Programul National de Redresare si Rezilienta pe 23 septembrie, iar presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a participat la toate semnarile PNRR-urilor europene, va fi prezenta și in…

- Uniunea Europeana va discuta excluderea investitiilor verzi din calculul deficitului bugetar, in cadrul negocierilor pentru revizuirea regulilor referitoare la buget, a declarat sambata vicepresedintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, transmite Reuters. Ideea exceptarii investitiilor…