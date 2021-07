Vaticanul a publicat pentru prima dată informaţii despre proprietăţile sale imobiliare Vaticanul a publicat sâmbata pentru prima data informatii despre proprietatile sale imobiliare, dezvaluind ca detine peste 5.000 de proprietati, în cadrul celor mai detaliate dezvaluiri financiare facute vreodata, transmit Reuters și Agerpres.



Informatiile au fost cuprinse în doua documente, o declaratie financiara consolidata pentru 2020 pentru Sfântul Scaun si primul buget public pentru Administratia Patrimoniului Sfântului Scaun (APSA).



APSA, un fel de birou de contabilitate generala, gestioneaza bunurile imobiliare si investitiile, plateste salariile…

Sursa articol: hotnews.ro

