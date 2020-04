Vaticanul a extins până la 3 mai măsurile de restricţie împotriva răspândirii COVID-19 Ieri, Vaticanul a extins marti pana la 3 mai masurile aplicate in contextul prevenirii raspandirii noului coronavirus, ce prevad printre altele inchiderea pietei si a bazilicii Sf. Petru, a relatat EFE, preluata de Agerpres. Biroul de presa al Sfantului Scaun a informat intr-o nota ca prelungeste „pana la 3 mai toate masurile care au fost adoptate pana la aceasta data pentru a face fata emergentei sanitare provocate de COVID-19”. Guvernul italian a prelungit pana la 3 mai masurile de izolare nationala, desi a permis incepand de marti deschiderea unor magazine, precum librariile sau papetariile,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

