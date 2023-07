Stiri pe aceeasi tema

- AVIZ… Consilierii barladeni au dat unda verde proiectului de hotarare cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) pentru „Construirea centrului social cultural Sfanta Filoteia”. Un pas important a fost facut prin aprobarea celui mai important aviz – PUD al acestui proiect, urmand sa…

- VESTE BUNA… Consilierii locali din municipiul Vaslui vor vota, in ședința de joi, un proiect de hotarare așteptat de sute de parinți din oraș. Este vorba despre proiectul privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Vaslui in administrarea Gradiniței cu program prelungit nr. 17 a terenurilor…

- CANDIDAT… Municipiul Vaslui s-a inscris din nou in competiția pentru titlul “Capitala Tineretului din Romania” in 2025, un program inițiat de Consiliul Tineretului din Romania, Federația Tinerilor din Cluj, Grupul PONT și Banca Comerciala Romana. Anul acesta va avea un singur competitor: Slobozia, județul…

- CU TOATA VITEZA INAINTE… Grupul consilierilor locali ai PSD Vaslui a convocat o ședința extraordinara pentru vineri, 14 iulie, nu pentru a discuta despre situația vasluienilor din Gura Bustei, care și vara asta au ramas fara apa potabila, nici pentru a dezbate alte problemele cu care se confrunta locuitorii…

- PROGRAM… Festivalul “Hora din strabuni” va aduce anul acesta la Vaslui formații din noua țari: Cipru, Turcia, Grecia, Serbia, Georgia, Coreea de Sud, Columbia, Irak și Mexic. Nu vor lipsi, desigur, ansamblurile folclorice din Romania și nici artiști consacrați de muzica populara. Festivalul va incepe…

- REZULTATE… Rata de promovare a Evaluarii Nationale in judetul Vaslui a scazut dramatic. Daca in 2022 aceasta era de 77,09%, iar in 2021 – 66,3%, anul acesta este de 63,7%, cu 12,5 procente mai mica decat media nationala – 76,2%. Astfel, Vasluiul se afla la coada clasamentului cu cele mai mici rate de…

- CAȘTIGATOR… Vasluianul Vladuț Dudau (23 de ani) a devenit campion al Romaniei la futsal cu United Galați. Este primul titlu de campion național obținut de Vladuț Dudau cu echipa galațeana, care va reprezenta Romania in UEFA Futsal Champions League. Echipa sa, United Galați, a trecut cu 3-0 la general…

- CAMPIONI… Se pregatește sarbatoarea la Vaslui inainte de CSM Vaslui – SC Comstar Vaslui, partida din etapa a doua a play-off-ului. Cu cinci etape inainte de finalul Ligii 4, CSM Vaslui are 11 puncte peste Comstar, astfel ca daca invinge astazi devine matematic campioana a județului. Partida dintre CSM…