VASLUI: Trafic oprit pe DE 581, în zona Dobrina O cisterna incarcata cu 19 tone de GPL s-a rasturnat, miercuri, pe DE 581, in zona Dobrina, in apropierea municipiului Husi, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. ‘La fata locului intervin patru autospeciale de lucru cu apa si spuma, un echipaj medical si doua autospeciale operative. In urma interventiei fortelor implicate, pericolul iminent a fost inlaturat’, au precizat reprezentantii ISU Vaslui. Traficul este oprit, in zona formandu-se cozi de autoturisme. Politistii efectueaza cercetari pentru a stabili in ce imprejurari s-a produs evenimentul.… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

