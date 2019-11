Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Vaslui, care a fost prins baut la volan, a vrut sa fuga de politistii din cadrul Biroului Rutier Iasi, el fiind prins dupa o urmarire pe strazile din municipiu, scrie Agerpres. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Iasi, Ioana Bustiuc, a declarat ca pe numele unui…

- Un șofer clujean a fost depistat, luni, de oamenii legii in timp ce se afla la volan, deși consumase bauturi alcoolice.Astfel, la data de 7 octombrie a.c., in jurul orei 11.30, politistii Biroului Rutier Cluj-Napoca au depistat un barbat de 43 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj, in timp…

- • Situatie “aparte” la Iasi • O tanara a sunat la 112 pentru a-i anunta pe politisti ca sotul ei s-a urcat baut la volan si a plecat sa se plimbe in oras • Oamenii legii au plecat imediat in cautarea barbatului si au reusit sa-l opreasca la timp inainte de a provoca o nenorocire [...]

- Un barbat din comuna Miroslava (județul Iași) a fost amendat si a ramas fara permisul de conducere pentru o perioada de opt luni, dupa ce a fost prins de doua ori de radar conducand masina cu viteza foarte mare, a trecut pe rosu si nu a oprit la semnalele politistilor. Ioana Bustiuc, purtatorul de cuvant…

- Politistii Serviciului Rutier Vaslui au descoperit, miercuri, 18 septembrie, pe raza comunei Grivita, un barbat care conducea un microbuz scolar si care era baut la volan, in timp ce transporta elevii. Este al doilea caz inregistrat in ultimele zile la Vaslui.

- Politistii au demarat cercetari dupa ce in cursul serii de vineri au primit o sesizare conform careia un barbat ar fi fost injunghiat in parcarea unui supermarket din cartierul Nicolina."In jurul orei 20,50 am fost sesizati prin apelul de urgenta 112 cu privire la faptul ca un tanar ar…

- Politistii ieșeni au primit o sesizare, in aceasta seara, conform careia un barbat ar fi fost injunghiat in parcarea unui supermarket din cartierul Nicolina. Mai mult, imediat dupa atac, agresorul a facut live pe pagina sa de pe Facebook. "In jurul orei 20,50 am fost sesizati prin apelul de urgenta…