Stiri pe aceeasi tema

- La Arad, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a stabilit in aceasta seara constituirea unei comisii de constatare a pagubelor produse de inundațiile de luni, informeaza Rador.O prima evaluare va fi facuta marți, cand vor fi inventariate toate locuințele și elementele de infrastructura publica…

- Inițial s-a sunat la 112, anunțand ca arde acoperișul, iar la fața locului a venit o singura mașina de pompieri cu apa și spuma, pentru stingere, de la Barlad. Cand au vazut ce dezastru este acolo, s-a dat imediat alarma, iar la fața locului au ajuns 6 autospeciale de stingere de apa cu spuma, o autoscara…

- Un incendiu a avut loc in noaptea de joi spre vineri la fanarul unei ferme de bovine din judetul Satu Mare, circa 60 de vaci fiind salvate, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Somes", potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, in jurul orei 24.00, Punctul de lucru Tasnad a intervenit…

- Un batran de 85 de ani a ramas blocat pe o stanca, in mijlocul raului Prahova, dupa ce apele involburate au surpat un podet in Comarnic. Un batran din Comarnic a ramas blocat, vineri, pe o stanca dupa surparea unui podet ca urmare a cresterii nivelului raului Prahova, a informat Inspectoratul pentru…

- Un autoturism in care se aflau doua persoane a luat foc in mers pe o strada din municipiul Vaslui, in urma incidentului nefiind inregistrate victime, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU). Detasamentul de pompieri Vaslui a intervenit cu o autospeciala de stingere…

- Un incendiu puternic a fost inregistrat, miercuri seara, la o locuinta din localitatea Malaiesti, existand informatia ca proprietarul ar fi dat foc casei, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, la sosirea echipajului de interventie,…

- In cadrul ședinței a fost votata imputernicirea primarului de a lua toate masurile necesare pentru rezolvarea situației urgente in care se afla orașul, datorate intreruperii serviciului de colectare a deșeurilor municipale. Pana in prezent, ADI ECOLECT nu a reușit sa rezolve situația, atat Municipiul…