- DRDP Iasi a postat imagini de la interventia echipelor Regionalei pentru deblocarea DN 11A, Podu Turcului (judetul Bacau) - Barlad (judetul Vaslui), sector inchis temporar circulatiei din cauza viscolului puternic. Sectia Drumuri Nationale Barlad are mobilizate pe acest sector o autofreza, doua pluguri…

- La acest moment, interventiile salvatorilor continua in judetele Bacau, Braila, Buzau, Dambovita, Galati, Vaslui si Vrancea pentru deblocarea autovehiculelor ramase blocate in zapada, cat si pentru degajarea copacilor cazuti pe carosabil.

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a decretat, sambata, stare de alerta in județul Vrancea din cauza ninsorii și a viscolului. “In contextul situației generate de fenomenele meteo periculoase prognozate astazi, premierul Romaniei, Nicolae-Ionel Ciuca a convocat in regim de urgența, in format…

- Viscolul și zapada au dat peste cap orarul zborurilor de pe Aeroportul Otopeni. Unele curse au intarzieri la decolare, determinate de timpul acordat pentru degivrarea aeronavelor. Traficul aerian pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti se desfasoara in conditii de iarna, dar in parametri…

- Centrul INFOTRAFIC informeaza ca din cauza zapezii viscolite, a fost INCHISA CIRCULAȚIA PE MAI MULTE DRUMURI The post Centrul INFOTRAFIC informeaza ca din cauza zapezii viscolite, a fost INCHISA CIRCULAȚIA PE MAI MULTE DRUMURI first appeared on Partener TV .

- Cuvantul zilei: VIZIBILITATE! Situația traficului rutier in județul Vrancea: Incepand cu ora 17.00 Drumul Național 23 B km 6-15, din cauza viscolului și a zapezii, intre localitațile Maicanești și Cioraști, va fi inchis temporar circulației rutiere! Astazi, polițiștii rutieri au atras atenția șoferilor…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Iași anunța ca in prezent in zona Moldovei nu sunt sesizate evenimente rutiere sau condiții meteorologice care sa impuna restricții de circulație pe drumurile naționale din administrarea DRDP Iași aratand ca traficul se desfașoara pe un carosabil umed in județele…

- Zapada abundenta cazuta in ultimele ore in județul Suceava a ingreunat crengile copacilor, iar unii dintre arbori s-au rupt și au cazut in mijlocul strazii, punand in pericol trecatorii.