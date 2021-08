Stiri pe aceeasi tema

- Rata de promovare a examenului de Bacalaureat, la nivelul judetului Vaslui, este de 65,6%, mai mare cu un procent fata de cea din sesiunea iulie a anului trecut, au informat reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Vaslui. Potrivit unui comunicat transmis de reprezentantii ISJ Vaslui, au…

- Premierul Romaniei, Florin Citu, a fost intampinat la Vaslui de o delegatie formata din primari si parlamentari social-democrati, condusa de presedintele Consiliului Judetean (CJ) Vaslui, Dumitru Buzatu. Foto: (c) LOREDANA CIOBANU / AGERPRES FOTO Acestia au venit cu o serie de documente in care…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, participa, vineri dupa-amiaza, la alegerile filialei sector 5 București, deși membru ale acesteia este premierul Florin Cițu, contracandidatul sau la șefia partidului. Florin Cițu nu a venit la alegerile filialei sale, ci a preferat sa asiste la cele de la Vaslui, unde…

- Intentia Germaniei si a Frantei de a relansa dialogul cu Rusia divizeaza statele UE si prefigureaza discutii dificile la summitul european inceput joi la Bruxelles, consemneaza agentiile AFP, DPA si Reuters.

- Scrutinul a fost anulat sub semnatura lui Nelu Tataru, șeful PNL Vaslui.Acum, președintele PNL Barlad cere boicotarea ședinței de partid de maine, pe motiv ca a fost ales legal in funcția de președinte: are un document semnat de Ludovic Orban in acest sens.Conducerea PNL Barlad, desemnata la alegerile…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca fostul ministru al Sanatații, Nelu Tataru, a trecut in tabara lui Florin Cițu și il va vota pe acesta la Congresul PNL. Orban arata ca el are sprijinul filialei PNL Vaslui și al delegaților care vor veni de aici, iar Nelu Tataru joaca pe cont propriu.…

- Fermierii care aplica foliar, prin stropire, tratamente chimice, trebuie sa anunțe apicultorii in vederea prevenirii intoxicațiilor la albine. Specialiștii Oficiului Fitosanitar Vrancea avertizeaca ca exista prevederi in legea apiculturii prin care sunt impuse obligații atat proprietarilor de terenuri…

- CARAS-SEVERIN – Asta pentru ca albinele nu s-au putut hrani corespunzator din cauza ploilor si a temperaturilor sub pragul inghetului! Desi de cativa ani apicultorii caraseni spera la o primavara care sa le aduca recolta preconizata de miere, vremea capricioasa, cu ploi si temperaturi scazute, a intarziat…