Pe 11 martie 2023, Amalia Ceterașu a adus pe lume gemeni și se pare ca artistul, impreuna cu soția sa, sunt in cautarea unei bone care sa stea cu micuții. Cantarețul de muzica populara a psotat un mesaj pe Instagram in care anunța ca iși dorește ca in perioada urmatoare sa gaseasca pe cineva care sa stea cu cei mici.