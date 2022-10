Stiri pe aceeasi tema

- Vasili Hamutovski (44 de ani) a fost arestat in Belarus, țara natala, la Minsk. Presa din Belarus scrie ca fostul portar de la FCSB și Petrolul, care in prezent este antrenor cu portarii la Lvov, a fost arestat de autoritați dupa ce in ultima perioada a fost un critic vehement al regimului Aleksandr…

- Iranienii au ieșit in strada pentru a zecea noapte consecutiva pentru a protesta impotriva regimului islamist dupa uciderea Mahsei Amini, relateaza The Guardian. Protestele continua in Iran in ciuda avertismentului dat de puterea judecatoreasca.

- David Popovici, proaspat campion european in probele de 100 și 200 m liber la CE Natație Roma, a dezvaluit ca a luat o decizie care l-a ajutat sa atinga performanțele uluitoare realizate zilele acestea.

- Un polițist aradean a reușit o performanța de excepție la Jocurile Mondiale ale Polițiștilor și Pompierilor. Daniel Lazar a caștigat doua medalii de aur, la judo și jiu-jitsu. „Jocurile Mondiale ale Polițiștilor și Pompierilor, ediția 2022, au avut loc, in acest an, la Rotterdam (Olanda). O data la…

- Dupa ce i-a convins pe Bogdan Gavrila, Patriche, Buleica, Neluț Roșu și Vali Lazar sa semneze, Dinamo este aproape de a materializa inca doua transferuri pentru noul sezon. Chiar daca echipa sa afla intr-un haos total din punct de vedere financiar, „cainii” continua sa aduca jucatori. ...

- Mai multe persoane au ieșit la protest in fața Guvernului, pentru a-și arata nemulțumirea fața de reforma invațamintului superior. Reprezentanții mai multor Universitați din țara au venit cu pancarte: „Stop distrugerii Educației și Cercetarii”, „Nu tradați țara și neamul”, „Vrem transparența și certitudine…