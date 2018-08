Stiri pe aceeasi tema

- Eliminarea salariului minim din sectorul privat este exclusa, aceasta masura nefiind in programul de guvernare, a declarat ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, potrivit Agerpres. Potrivit Olguței Vasilescu, ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, şi-a exprimat o părere personală,…

- Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania - AOAR - anunta luni, intr-un comunicat, ca va sustine lansarea unui dialog public prin care asociatiile patronale si cele sindicale sa ajunga la un consens referitor la „stabilirea sau eliminarea” salariului minim pentru sectorul privat.

- Salariul minim se pastreaza si in privat. "Nu, exclus. Nu exista asa ceva in programul de guvernare. De altfel, inteleg de la domnul Teodorovici ca este o opinie personala. Eu vorbesc despre ce scrie in programul de guvernare. Dumnealui spune cum ar fi mai bine pentru mediul de afaceri. Am discutat…

- Salariul minim pe economie nu ar trebui impus și in sistemul privat. Ar trebui sa fie doar un reper, considera ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici. „Poate chiar și salariul minim pe economie nu trebuie, sunt de parerea ca nu trebuie impus in economie. Il stabilești și il impui in administrație,…

