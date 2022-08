Stiri pe aceeasi tema

- Milionarul din Pipera a fost incantat de evoluțiile lui Alexi Pitu (20 de ani), fotbalist care poate evolua oriunde in fața, astfel ca a luat legatura imediat cu nașul sau. Managerul tehnic al celor de la Farul i-a spus ca orice jucator este de vanzare potrivit unui preț corect.

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Timișoara au reținut un barbat, in varsta de 34 de ani, banuit de talharie calificata. Acesta a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul IPJ Timiș. „In fapt, in data de 10 august 2022, in jurul…

- FCSB a obtinut serviciile jucatorilor Eduaard Radaslavescu, Radu Boboc si Marco Dulca, a anuntat, joi, Gigi Becali, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Florin Tanase urmeaza sa plece de la FCSB și sa semneze cu Shanghai Port. Vicecampioana Romaniei are deja pregatit și un inlocuitor, in persoana lui Ianis Stoica. Transferul formației bucureștene a fost anunțat chiar de patronul formației bucureștene, Gigi Becali.FCSB urmeaza sa primeasca in schimbul…

- Gigi Becali a avut o reactie furibunda dupa Saburtalo - FCSB 1-0, din prima manșa din turul 2 al preliminariilor Conference League. Finanțatorul din Pipera a fost dezamagit de prestatia jucatorilor sai in meciul cu Saburtalo si insista ca va iesi din fotb

- Duminica, 10 iulie, Gigi Becali a participat la un protest fata de comunitatea LGBTQ, organizat de Fratia Ortodoxa. Latifundiarul din Pipera a fost surprins, alaturi de alti 100 de preoți și participanti, a stropit cu agheasma si s-a rugat. Ce s-a intamplat, de fapt. Gigi Becali, gest incredibil dupa…

- S-a aflat cați bani costa o noapte de cazare la hotelul lui Gigi Becali din Venus. Latifundiarul din Pipera și-a inaugurat zilele acestea hotelul din stațiunea Venus, pe care l-a cumparat in urma unei licitații. Hotelul fusese deținut de Interagro, grupul patronat de omul de afaceri Ioan Niculae, finanțatorul…

- Gigi Becali, patronul FCSB, și-a inaugurat in aceasta luna hotelul din stațiunea Venus, pe care l-a cumparat la licitație. Fusese deținut de Interagro, grupul patronat de Ioan Niculae, finanțatorul Astrei. Latifundiarul din Pipera a platit suma de 6,8 milioane de euro, in noiembrie 2021. Hotelul cumparat…