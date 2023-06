Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina a reactivat alianta transatlantica, dar relatia dintre Statele Unite si partenerii europeni este din ce in ce mai dezechilibrata, Europa ramanand in urma, cu un decalaj care se accentueaza, comenteaza cotidianul Financial Times, citat de Mediafax."Razboiul din Ucraina a reactivat…

- In ultima perioada, Azerbaidjanul a devenit una dintre principalele țari prin care se realizeaza inlocuirea resurselor energetice rusești pe piața europeana. Despre aceasta scrie luni, 29 mai, publicația din Romania Newsweek , care analizeaza cum ar putea Azerbaidjanul sa inlocuiasca Rusia pe piața…

- Comisia Europeana (CE) se asteapta la o diminuare a cererii de gaze a Uniunii Europene in urmatoarele 12 luni, mai mult decat volumul total de gaze pe care UE ar urma sa le cumpere din Rusia in acest an, ceea ce ar ajuta la reducerea presiunilor inflationiste din blocul comunitar, transmite Reuters.…

- CARAS-SEVERIN – De ce trebuie sa avem doar ce cade de la masa altora? Simplu! Pentru ca interesele Romaniei „le reprezinta” unii precum Petre Daea. Zilele acestea am prezentat public ceea ce Europa deja știa, faptul ca, pentru prima data in istoria Uniunii Europene, un ministru iși strecoara soția in…

- Zilele acestea am prezentat public ceea ce Europa deja știa, faptul ca, pentru prima data in istoria Uniunii Europene, un ministru iși strecoara soția in delegația oficiala pentru a participa la o ședința a Consiliului de miniștri. Și nu doar la o ședința ci … la toate! Da, inca o “nefacuta” romaneasca!…

- Guvernul federal al Austriei „și-a tras practic doua gloanțe in ambii genunchi”, unul dintre acestea fiind reprezentat de blocarea primirii Romaniei și Bulgariei in Spațiul Schengen, zona de libera circulație din Uniunea Europeana, scrie cotidianul vienez Die Presse , preluat de Deutsche Welle . Ziarul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si presedinta Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, incep marti, 4 aprilie, o vizita comuna neobisnuita in China, intr-o incercare de a consolida relatiile UE cu Beijingul, informeaza Agerpres preluand agenția spaniola de știri EFE. De asemenea, cei doi lideri…