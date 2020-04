Fostul negociator sef al Romaniei cu UE, Vasile Puscas, considera ca demersul ambasadorului Romaniei in Ungaria, Marius Lazurca, a fost in perfecta legalitate si a aparat interesul statului roman, reactia ministrului de Externe al Ungariei fiind nepotrivita uzantelor diplomatice. In același timp, Vasile Pușcaș spune ca de mai multi ani, oficiali maghiari fac vizite in Romania „adresand cuvinte batjocoritoare la adresa istoriei si culturii romanesti”, iar in cele mai multe cazuri nu primesc o replica de la autoritați. „Acest comportament al liderilor romani a creat perceptia unei iresponsabilitati…