- Clipe de cumpana pentru un indragit actor. Mitica Popescu a fost internat la Spitalul de Urgenta Floreasca, in secția Cardiologie. Medicul Bogdan Oprita, purtatorul de cuvant al unitații medicale, a confirmat informația.

- Celebrul dramaturg roman, I.L. Caragiale, avea o vorba, „Opiniile sunt libere, dar nu și obligatorii”. Plecand de la acest citat, fiecare roman are dreptul la opinii și crezuri politice. Celebrul comediant Mugur Mihaescu și-a anunțat acest crez, devenind noul membru al partidului AUR. De altfel, odata…

- Este zi de doliu in lumea teatrului romanesc! Un mare actor s-a stins din viața la varsta de 77 de ani. In prezent, acesta este plans de o țara intreaga. Vestea despre moartea lui a fost anunțata de Teatrul Evreiesc de Stat. Indragitul actor va fi inmormantat marți, 6 decembrie, in Cimitirul Bellu,…

- Indragitul actor Florin Piersic a transmis un mesaj emoționant de Ziua Naționala a Romaniei. El marturisește ca iubirea sa pentru țara este atat de mare incat nu i-ar ajunge o viața sa spuna tot ce simte.

- Axinte știe cat de importante sunt momentele pe care le petrece alaturi de prietenii sai, așa ca are grja sa iși faca timp și pentru ei. Indragitul actor a fost surprins in ipostaze rare de papaprazzii Spynews.ro. Ce gest a facut pentru a se intoarce repede la restaurant.

- Produsul de post care e o bomba calorica. Este consumat foarte des de catre romani, fiind comercializat in piețe sau in supermarketuri sub forma unor diverse sortimente. Daca nu suntem atenți la cantitatea in care mancam acest aliment, am putea sa ne expunem organismul la o mulțime de pericole, potrivit…

- Pandemia de coronavirus i-a determinat pe foarte mulți romani sa vanda tot ce aveau la oraș și sa se mute la țara, in mijlocul naturii, unde pot respira aer curat. Unii dintre ei și-au dat seama ca pot transforma un vis in realitate, așa ca s-au apucat de afaceri cu priza la public. Acum, antreprenorii…

- Șapte persoane au fost ranite intr-un accident petrecut pe Autostrada A1, in apropiere de Bergland.Ambii șoferi sunt de naționalitate romana. Nu au fost precizate alte date despre ceilalți pasageri.Din comunicatul poliției citat de publicația Kurier.at , reiese faptul ca un șofer și șase pasageri au…