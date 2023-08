Stiri pe aceeasi tema

- FCSB o intalnește pe CSKA Sofia, iar CFR Cluj va merge in Turcia pentru un duel cu Adana Demirspor in a doua manșa a turului 2 preliminar din UEFA Conference League. Partidele pot fi fi urmarite in format Live Text Online pe www.stiripesurse.ro.Farul Constanța și Sepsi OSK au fost primele echipe…

- Vasile Mogos a dezvaluit de ce a acceptat sa vina la CFR Cluj. Fundasul roman in varsta de 30 de ani a fost titular in derby-ul cu Universitatea Craiova, scor 1-1, din etapa a 3-a a Ligii 1. Mogos este unul dintre cele 13 transferuri realizate de gruparea din Gruia in aceasta vara. Dupa ce […] The post…

- Mario Camora a avut un discurs increzator dupa CFR Cluj – Adana Demirspor 1-1. Camora a spus ca rezultatul este unul corect, avand in vedere numarul de ocazii. Mario Camora a mai spus ca merge in Turcia cu gandul la calificare. Totusi, capitanul celor de la CFR Cluj a spus ca se asteapta la o […] The…

- Fundasul roman Raul Feher a marcat un gol pentru Inter Club d'Escaldes (Andorra), care a invins formatia feroeza Vikingur cu scorul de 2-1, joi, pe teren propriu, in prima mansa a turului intai preliminar al Europa Conference League la fotbal, anunța Agerpres.Feher, care a fost integralist, a deschis…

- Fostul international portughez Nani a semnat joi un contract cu echipa turca Adana Demirspor, echipa care a ocupat locul al patrulea in campionatul Turciei.Nani (36 de ani) a incheiat cu gruparea turca o intelegere pe doi ani, dintre care unul optional, conform News.ro. CITESTE SI Galatasaray…

- Adana Demirspor il transfera pe Nani. Jucatorul de 36 de ani a venit in Turcia sa negocieze contractul. Portughezul a jucat in cariera la Sporting, Manchester United, Fenerbahce, Valencia, Lazio și Melbourne Victory. Duelul cu Adana Demirspor nu se anunța deloc simplu pentru CFR Cluj. Cu doua saptamani…

- Edinson Cavani (36 de ani), atacantul Valenciei, ar fi dorit cu insistența de Adana Demirspor, adversara lui CFR Cluj din preliminariile Conference League. Starul uruguayan a ajuns la Valencia anul trecut, liber de contract dupa desparțirea de Manchester United. Acum ar putea schimba din nou campionatul.…

- CFR Cluj o va infrunta pe formația turca Adana Demirspor in turul 2 preliminar din UEFA Conference League. Gazeta Sporturilor va prezinta mai multe detalii despre viitorul adversar al ardelenilor din aceasta ediție de cupe europene. ...