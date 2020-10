Vasile Dîncu: Voi candida pentru judeţul Cluj, la Senat Presedintele Consiliului National al PSD, Vasile Dincu, a confirmat luni ca va candida pe listele organizatiei Cluj, pentru Senat.



El a afirmat ca politica PSD este acum una de deschidere, de cautare a unor oameni credibili, recunoscuti in comunitatea lor, context in care in ultima perioada s-au inscris mai multe nume cu notorietate.



"Daca folosesti cuvantul "reforma" in Romania, lumea isi scoate pistolul imediat, pentru ca suna urat. Este vorba despre o politica pe care PSD o dezvolta in viitor, in ceea ce priveste resursele umane, deschiderea partidului pentru societatea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului National al PSD, Vasile Dîncu, a confirmat luni ca va candida pe listele organizatiei Cluj, pentru Senat. El a afirmat ca politica PSD este acum una de deschidere, de cautare a unor oameni credibili, recunoscuti în…

- Presedintele Consiliului National al PSD, Vasile Dincu, a anunțat luni ca va candida la alegerile parlamentare din acest an.„Voi candida pentru județul Cluj la Senat”, a anunțat Vasile Dincu.

- "O SEARA AMARA. Dar nu un capat de drum ... am ieșit la plimbare, pe malul Someșului, sa-mi adun gandurile; de cateva ori am fost oprit de oameni, care m-au felicitat pentru luptele pe care le-am dus pentru paduri, in Senat... nu am știut cum sa le spun ca o sa-mi fie greu sa le duc in continuare...…

- Dupa ce timp de doi ani s-au luptat in tribunal pentruavere, frații Dolanescu agita din nou spiritele in familia lor. Ionut Dolanescu a facut declarațiineașteptate in emisiunea ”Politica si delicateturi”, difuzata luni, de TVR, iarDragoș Dolanescu a reacționat imediat. „Mama mea, Maria Ciobanu, a avut…

- Consiliul reprezentanților unionali din județul Cluj a decis candidații Uniunii Democrate Maghiare din România pentru alegerile parlamentare. Astfel, Laszlo Attila a obținut susținerea partidului pentru un nou mandat în Senatul…

- Joi, 16 septembrie, in Parcul Mara din centrul municipiului Baia Mare a avut loc o conferința de presa susținuta de europarlamentarul Dragoș Tudorache, președintele executiv PLUS. Dragoș Tudorache este licențiat in Drept la Universitatea „Al.I. Cuza” din Iași. Timp de cinci ani, pana in 2002, a fost…

- Lidl continua investițiile in Romania și inaugureaza doua magazine: unul in orașul Gherla, județul Cluj, iar celalalt in orașul Marghita, județul Bihor Lidl continua investițiile in Romania prin inaugurarea a doua noi magazine pe data de 13 august: unul in orașul Gherla, județul Cluj, care dispune și…

- Prima a fost numirea profesorului Vasile Dîncu în funcția de președinte al Consiliului Național al PSD. Fost parlamentar și ministru, Vasile Dîncu este considerat unul dintre cei mai importanți exponenți ai ideilor de stânga din mediul academic…