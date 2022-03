Stiri pe aceeasi tema

Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat marti ca in doi-trei ani in tara noastra vor exista productii de drone si de minisubmarine.

Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat, luni seara, ca in Romania sunt peste 3.900 de soldati strani, urmand ca numarul acestora sa fie suplimentat cu circa 1.000. Ei vor fi distribuiti in mai multe zone din tara, in functie de activitatile pe care le desfasoara.

Ministrul Apararii, Vasile Dincu (PSD), a declarat miercuri, la Antena 3, in contextul accidentului aviatic din Constanța, ca avioanele de vanatoare MiG-21 LanceR din dotarea armatei romane au 40 de ani vechime și „nu mai corespund".

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat ca, in CSAT, s-a stabilit realizarea a trei legi care sa pregateasca Romania pentru eventuale situatii de criza si a subliniat ca mobilizarea oamenilor, in cazul unor conflicte, nu se poate face oricum, ci doar daca acestia au facut stagiul militar.…

Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat marti la Digi 24 ca este improbabil un conflict intre NATO si Federatia Rusa si a dat asigurari ca nu sunt elemente care sa indice o extindere a conflictului din Ucraina care sa afecteze teritoriul Romaniei.

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat, duminica, pentru AGERPRES, ca este sceptic si nu crede intr-o finalitate a negocierilor ruso-ucrainene, cel putin in viitorul imediat, mai ales ca, din informatiile sale, ar urma in aceste zile un atac "total" asupra Kievului din partea Armatei…

Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, afirma ca incidentul in care ar fi fost lovita o nava turceasca, in apele Marii Negre, dar si un al doilea incident, in zona Insulei Serpilor, nu reprezinta actiuni cu caracter militar, ci mai degraba "intamplari accidentale".

Romania s-a alaturat miercuri, in calitate de a 15-a tara participanta, la Proiectul de Inalta Vizibilitate al NATO Air Battle Decisive Munitions (ABDM, munitii decisive pentru luptele aeriene - n. red.).