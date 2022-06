Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider al PDL Vasile Blaga a fost achitat, luni, de Inalta Curte de Casatie si Justitie in dosarul in care era acuzat de trafic de influenta, iar decizia magistratilor este definitiva. ICCJ a anuntat, luni, ca respinge, ca nefondate, apelurile formulate de Ministerul Public – Parchetul de pe langa…

- Europarlamentarul Vasile Blaga, 65 de ani, a fost achitat, luni, 27 iunie, de Inalta Curte de Casatie si Justitie in procesul in care, in noiembrie 2016, a fost trimis in judecata de DNA Ploiești pentru trafic de influenta privind finantarea ilegala a campaniei electorale a PDL, informeaza HotNews .…

- In rechizitoriul intocmit, procurorii au reținut, in esența, urmatoarea stare de fapt: La data de 6 aprilie 2020, inculpatul Alexe Costel, in calitate de ministru al Mediului, Apelor și Padurilor ar fi pretins, in mod direct, de la o persoana din conducerea unui combinat siderurgic, mai multe produse…

- Fostul presedinte al Senatului Calin Popescu Tariceanu a fost achitat definitiv in dosarul in care era acuzat de abuz in serviciu si complicitate la uzurpare de calitati oficiale, in legatura cu mentinerea in functie a unui senator incompatibil. Decizia a fost pronunțata luni de catre instanța suprema.…

- Decizia a fost luat in dosarul 776 1 2021, de catre Sectia Penala a Curtii Supreme si este definitiva.In urma cu scurt timp, Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a decis sa respinga cererea procurorului general al Romaniei privind redeschiderea urmaririi penale fata de procurorul constantean…

- „In majoritate: Admite apelurile declarate de Ministerul Public– Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie si de inculpatul Mazare Radu Stefan si pe cale de consecinta: Desfiinteaza in parte sentinta penala nr.398 din 28 iunie 2018, pronuntata de Inalta…

- Amina Gerikhanova, rusoaica acuzata de terorism de catre regimul liderului cecen Ramzan Kadirov va fi extradata și predata Federației Ruse. Decizia a fost luata de Inalta Curte de Casatie si Justitie și este definitiva, potrivit Magistrații au respins, miercuri, contestatia ei la decizia de extradare,…